Солодовников Меркулий Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Меркулий Афонасьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Солодовников Афонасий Сергеевич

Мать: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Солодовников Афонасий Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Меркульевна

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Солодовников Прокофий Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Солодовников Хрисанф Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Солодовников Григорий Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Иван (Проверить)

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Савелий Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Мартемьян Меркульевич

Мать ребёнка: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Ксения

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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