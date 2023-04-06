Солодовников Меркулий Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1830
Сын: Солодовников Афонасий Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Меркульевна
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
1835
Сын: Солодовников Фёдор Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Солодовников Прокофий Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
1842
Сын: Солодовников Хрисанф Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
1845
Сын: Солодовников Григорий Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Иван (Проверить)
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Савелий Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Мартемьян Меркульевич
Мать ребёнка: Солодовников Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Ксения
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно