Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Солодовников Василий Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Солодовников Елисей Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Солодовников) Агафья Афонасьевна
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Солодовников) Марья Афонасьевна
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Солодовников Родион Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич
Смерть
Неизвестно