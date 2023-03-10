Солодовников Матрёна (жена Афонасия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Афонасий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1803

Сын: Солодовников Василий Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Солодовников Елисей Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Солодовников) Агафья Афонасьевна

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Солодовников) Марья Афонасьевна

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Солодовников Родион Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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