Солодовников Григорий Меркульевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.03.1869
Сын: Солодовников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно