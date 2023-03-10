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Солодовников Григорий Меркульевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Мать: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.03.1869

Сын: Солодовников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Петровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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