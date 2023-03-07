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Солодовников Александр Григорьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1869

Отец: Солодовников Григорий Меркульевич

Мать: Солодовников Евдокия Петровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
09.11.1888
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1888
Рождение ребёнка
14.07.1891

Сын: Солодовников Николай Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Солодовников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
?.10.1903

Сын: Солодовников Александр Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1904

Сын: Солодовников Павел Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Евдокия Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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