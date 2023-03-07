Солодовников Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1869
Крещение
09.11.1888
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1888
Рождение ребёнка
14.07.1891
Сын: Солодовников Николай Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Солодовников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
?.10.1903
Сын: Солодовников Александр Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
24.10.1904
Сын: Солодовников Павел Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Семёновна
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев