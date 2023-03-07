Солодовников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения14.07.1891
Дата смерти17.06.1945
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.10.1890
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Рождение
14.07.1891
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Манин Фёкла Николаевна
Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Солодовников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1926
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1929
Сын: Солодовников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак, вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
17.06.1945
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"