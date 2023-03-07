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Солодовников Николай Александрович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

14.07.1891

Дата смерти

17.06.1945

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Жена

Дети

1910 г.р.
1924 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.10.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Рождение
14.07.1891

Отец: Солодовников Александр Григорьевич

Мать: Солодовников Евдокия Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Манин Фёкла Николаевна

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солодовников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Солодовников Василий Николаевич

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ирина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Ирина Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак, вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
17.06.1945
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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