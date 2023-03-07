Солодовников (Дынников) Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Дынников) Ирина Семёновна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1891 г.р.

Дети

1910 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дынников Семён Илларионович

Мать: Дынников Елена Давыдовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Манин Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солодовников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Солодовников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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