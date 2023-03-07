Солодовников (Дынников) Ирина Семёновна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Манин Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Солодовников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1926
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1929
Сын: Солодовников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно