Дынников Семён Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДынников Семён Илларионович

Дынников Семён Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дынников Илья Семёнович

Мать ребёнка: Дынников Елена Давыдовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.12.1905

Дочь: Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Дынников Елена Давыдовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дынников Степан Семёнович

Мать ребёнка: Дынников Елена Давыдовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Агрофена Семёновна

Мать ребёнка: Дынников Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дынников Прокофий Семёнович

Мать ребёнка: Дынников Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Солодовников Ирина Семёновна

Мать ребёнка: Дынников Елена Давыдовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дынников Елена Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close