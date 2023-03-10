Дынников Илья Семёнович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1954
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
28.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
28.04.1904
Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
20.05.1908
Дочь: Хлевин (Дынников) Елена Ильинична
Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дынников Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
Смерть
1954