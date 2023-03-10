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Дынников Илья Семёнович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Дынников Семён Илларионович

Мать: Дынников (Неизвестно) Елена Давыдовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
28.04.1904

Сын: Дынников Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
20.05.1908

Дочь: Хлевин (Дынников) Елена Ильинична

Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дынников Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Смерть
1954

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