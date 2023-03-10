Дынников (Неизвестно) Елена Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дынников (Неизвестно) Елена Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дынников Степан Семёнович

Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Дынников) Агрофена Семёновна

Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дынников Прокофий Семёнович

Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Солодовников (Дынников) Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дынников Семён Илларионович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1882

Сын: Дынников Илья Семёнович

Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.12.1905

Дочь: (Дынников) Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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