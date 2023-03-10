Дынников (Неизвестно) Елена Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дынников Степан Семёнович
Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Дынников) Агрофена Семёновна
Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дынников Прокофий Семёнович
Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Солодовников (Дынников) Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович
Рождение ребёнка
08.12.1905
Дочь: (Дынников) Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Дынников Семён Илларионович
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно