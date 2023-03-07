Хлевин (Дынников) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлевин (Дынников) Елена Ильинична

Хлевин (Дынников) Елена Ильинична

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

20.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1908

Отец: Дынников Илья Семёнович

Мать: Дынников Мавра Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
24.05.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Орлов Анна Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

ЗКО, х.Петров, Казахстан
Рождение ребёнка
22.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.?

Дочь: Малкин Надежда Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close