Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
Место рождения
Дата рождения27.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1882
Крещение
21.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
28.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
28.04.1904
Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
20.05.1908
Дочь: Хлевин Елена Ильинична
Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дынников Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович
ЗКО, х.Петров, Казахстан
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, х.Петров, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно