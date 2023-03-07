Дынников (Солодовников) Мавра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

27.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1882

Отец: Солодовников Александр Афонасьевич

Мать: Солодовников Васса Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
21.01.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
28.01.1902

Муж: Дынников Илья Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
28.04.1904

Сын: Дынников Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
20.05.1908

Дочь: Хлевин Елена Ильинична

Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дынников Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович

ЗКО, х.Петров, Казахстан
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дынников Илья Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, х.Петров, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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