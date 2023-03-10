Солодовников (Неизвестно) Васса Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
04.05.1881
Сын: Солодовников Тихон Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Афонасьевич
Рождение ребёнка
27.05.1882
Дочь: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Афонасьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Егоров (Солодовников) Анисия Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Афонасьевич
Смерть
Неизвестно