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Солодовников Александр Афонасьевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

23.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Солодовников Афонасий Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.05.1881

Сын: Солодовников Тихон Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Васса Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.05.1882

Дочь: Дынников Мавра Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Васса Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Егоров Анисия Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Васса Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Васса Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
23.09.1919
Причина смерти: ВМН
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