Солодовников Александр Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти23.09.1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
04.05.1881
Сын: Солодовников Тихон Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Васса Семёновна
Рождение ребёнка
27.05.1882
Дочь: Дынников Мавра Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Васса Семёновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Егоров Анисия Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Васса Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
23.09.1919
Причина смерти: ВМН