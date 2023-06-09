Егоров (Солодовников) Анисия Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
09.05.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Егоров Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Егоров Илларион Парамонович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно