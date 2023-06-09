Егоров (Солодовников) Анисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров (Солодовников) Анисия Александровна

Егоров (Солодовников) Анисия Александровна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Солодовников Александр Афонасьевич

Мать: Солодовников Васса Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
09.05.1908

Муж: Егоров Илларион Парамонович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910

Сын: Егоров Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Егоров Илларион Парамонович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно