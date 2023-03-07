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Егоров Алексей Илларионович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

30.11.1964

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Егоров Илларион Парамонович

Мать: Егоров Анисия Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егоров Анна Емельяновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егоров Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егоров Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егоров Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
30.11.1964
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