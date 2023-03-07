Егоров Алексей Илларионович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти30.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
22.05.1955
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егоров Анна Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
30.11.1964