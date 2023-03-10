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Егоров Илларион Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
09.05.1908

Жена: Егоров (Солодовников) Анисия Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910

Сын: Егоров Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Егоров (Солодовников) Анисия Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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