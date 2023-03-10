Егоров Илларион Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
09.05.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Егоров Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Егоров (Солодовников) Анисия Александровна
Смерть
Неизвестно