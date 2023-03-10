Солодовников Жена Меркульевича
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Мартын Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Меркульевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Солодовников Александр Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Меркульевич
Рождение ребёнка
14.05.1868
Сын: Солодовников Трефил Афонасьевич
Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Меркульевич
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев