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Солодовников Жена Меркульевича

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Мартын Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Афонасий Меркульевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1855

Сын: Солодовников Александр Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.05.1868

Сын: Солодовников Трефил Афонасьевич

Отец ребёнка: Солодовников Афонасий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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