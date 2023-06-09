Солодовников Тихон Александрович
Место рождения
Дата рождения04.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1881
Крещение
01.01.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
15.01.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.08.1901
Дочь: София Тихоновна
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.10.1904
Сын: Солодовников Димитрий Тихонович
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно