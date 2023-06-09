Солодовников Тихон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Тихон Александрович

Солодовников Тихон Александрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

04.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1881

Отец: Солодовников Александр Афонасьевич

Мать: Солодовников Васса Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
01.01.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
15.01.1901

Жена: Солодовников Екатерина Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.08.1901

Дочь: София Тихоновна

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Сын: Солодовников Димитрий Тихонович

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно