Солодовников (Пупыкин) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Пупыкин) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Пупыкин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.08.1901

Дочь: (Солодовников) София Тихоновна

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Солодовников) Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Сын: Солодовников Димитрий Тихонович

Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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