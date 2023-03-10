Солодовников (Пупыкин) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Пупыкин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
15.01.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.08.1901
Дочь: (Солодовников) София Тихоновна
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Солодовников) Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
Рождение ребёнка
18.10.1904
Сын: Солодовников Димитрий Тихонович
Отец ребёнка: Солодовников Тихон Александрович
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно