Пупыкин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупыкин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Пупыкин Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Пупыкин Ферапонт Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Пупыкин Еремей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Солодовников (Пупыкин) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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