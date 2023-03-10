Пупыкин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Пупыкин Ферапонт Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Солодовников (Пупыкин) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно