Солодовников Афонасий Меркульевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Мартын Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Солодовников Александр Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Рождение ребёнка
14.05.1868
Сын: Солодовников Трефил Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно