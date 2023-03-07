Солодовников Мартын Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Солодовников Яков Мартынович
Мать ребёнка: Солодовников Анна Ефимеевна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Раннев Евдокия Мартыновна
Мать ребёнка: Солодовников Анна Ефимеевна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Иван Мартынович
Мать ребёнка: Солодовников Анна Ефимеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно