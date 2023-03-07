Солодовников Яков Мартынович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1921
Сын: Солодовников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Солодовников Капитолина Калиновна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Капитолина Калиновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Солодовников Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Солодовников Капитолина Калиновна
Рождение ребёнка
10.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Капитолина Калиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1954