Солодовников (Набугорнов) Капитолина Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Набугорнов) Капитолина Калиновна

Солодовников (Набугорнов) Капитолина Калиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Яков Мартынович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1921

Сын: Солодовников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Солодовников Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.