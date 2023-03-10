Солодовников (Набугорнов) Капитолина Калиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1921
Сын: Солодовников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Солодовников Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович
Рождение ребёнка
10.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Яков Мартынович
Смерть
Неизвестно