Солодовников Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Сын: Солодовников Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно