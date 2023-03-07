Солодовников Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Иван Яковлевич

Солодовников Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Солодовников Яков Мартынович

Мать: Солодовников Капитолина Калиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Солодовников Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close