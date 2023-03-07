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Солодовников Павел Яковлевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Солодовников Яков Мартынович

Мать: Солодовников Капитолина Калиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1989
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