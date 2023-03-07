Солодовников Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
10.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1989