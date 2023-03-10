Солодовников Анна Ефимеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Раннев (Солодовников) Евдокия Мартыновна
Отец ребёнка: Солодовников Мартын Афонасьевич
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Иван Мартынович
Отец ребёнка: Солодовников Мартын Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Солодовников Яков Мартынович
Отец ребёнка: Солодовников Мартын Афонасьевич
Смерть
Неизвестно