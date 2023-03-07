Солодовников Иван Мартынович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Полина
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок