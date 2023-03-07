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Солодовников Иван Мартынович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Мартын Афонасьевич

Мать: Солодовников Анна Ефимеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Полина

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Полина

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
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