Солодовников Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Мартынович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Иван Мартынович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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