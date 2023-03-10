Раннев (Солодовников) Евдокия Мартыновна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чесноков Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чесноков Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чесноков Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раннев Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно