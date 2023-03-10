Раннев (Солодовников) Евдокия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаннев (Солодовников) Евдокия Мартыновна

Раннев (Солодовников) Евдокия Мартыновна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Мартын Афонасьевич

Мать: Солодовников Анна Ефимеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чесноков Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чесноков Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раннев Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раннев Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раннев Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раннев Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.