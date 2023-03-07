Солодовников Трефил Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1868
Дата смерти01.10.1905
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Крещение
03.11.1890
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Рождение ребёнка
20.08.1902
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Солодовников Агриппина Захаровна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Солодовников Андриян Трофимович
Мать ребёнка: Солодовников Агриппина Захаровна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.03.1905
Сын: Солодовников Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Солодовников Агриппина Захаровна
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
01.10.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев