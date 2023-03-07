Солодовников Трефил Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Трефил Афонасьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

14.05.1868

Дата смерти

01.10.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868

Отец: Солодовников Афонасий Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Крещение
03.11.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Рождение ребёнка
20.08.1902

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Солодовников Агриппина Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Солодовников Андриян Трофимович

Мать ребёнка: Солодовников Агриппина Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Солодовников Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Солодовников Агриппина Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Агриппина Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
01.10.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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