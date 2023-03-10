Солодовников (Неизвестно) Агриппина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Агриппина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1902

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Солодовников Трефил Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Солодовников Андриян Трофимович

Отец ребёнка: Солодовников Трефил Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Солодовников Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Солодовников Трефил Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Трефил Афонасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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