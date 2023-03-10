Солодовников (Неизвестно) Агриппина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1902
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Солодовников Трефил Афонасьевич
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Солодовников Андриян Трофимович
Отец ребёнка: Солодовников Трефил Афонасьевич
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.03.1905
Сын: Солодовников Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Солодовников Трефил Афонасьевич
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно