Дынников Фёдор Ильич
Место рожденияЗКО, х.Петров, Казахстан
Дата рождения1912
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
30.11.1936
Дочь: (Дынников) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
07.01.1942
Смерть
1945
Причина смерти: погиб в ВОВ | Отсутствует в базе "Фамилио"