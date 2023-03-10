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Дынников Фёдор Ильич

Место рождения

ЗКО, х.Петров, Казахстан

Дата рождения

1912

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дынников Илья Семёнович

Мать: Дынников (Солодовников) Мавра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна

Рождение ребёнка
30.11.1936

Дочь: (Дынников) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна

Рождение ребёнка
07.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна

Смерть
1945
Причина смерти: погиб в ВОВ | Отсутствует в базе "Фамилио"

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