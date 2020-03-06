(Дынников) Анна Фёдоровна
Место рожденияЗКО, х.Петров, Казахстан
Дата рождения30.11.1936
Дата смерти06.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Отец: Дынников Фёдор Ильич
ЗКО, х.Петров, Казахстан
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
ЗКО, п.Тонкерис (с/з Долинский), Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, п.Тонкерис (с/з Долинский), Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
06.03.2020
ЗКО, п.Тонкерис (с/з Долинский), Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"