(Дынников) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дынников) Анна Фёдоровна

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Место рождения

ЗКО, х.Петров, Казахстан

Дата рождения

30.11.1936

Дата смерти

06.03.2020

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: Дынников Фёдор Ильич

Мать: Дынников Мария Артемоновна

ЗКО, х.Петров, Казахстан
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

ЗКО, п.Тонкерис (с/з Долинский), Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
ЗКО, п.Тонкерис (с/з Долинский), Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
06.03.2020
ЗКО, п.Тонкерис (с/з Долинский), Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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