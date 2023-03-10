Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дынников Фёдор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
30.11.1936
Дочь: (Дынников) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Дынников Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
07.01.1942
Смерть
1986
Отсутствует в базе "Фамилио"