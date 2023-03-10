Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дынников (Землянушнов) Мария Артемоновна

Место рождения

Иртек, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Иртек, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дынников Фёдор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дынников Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
30.11.1936

Дочь: (Дынников) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Дынников Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дынников Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
07.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дынников Фёдор Ильич

Смерть
1986
Отсутствует в базе "Фамилио"

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