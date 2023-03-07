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Солодовников Василий Николаевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Солодовников Николай Александрович

Мать: Солодовников Ирина Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Анна Филимоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
09.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Анна Филимоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Анна Филимоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Анна Филимоновна

Смерть
1968
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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