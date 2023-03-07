Солодовников Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
26.10.1956
Рождение ребёнка
20.03.1959
Рождение ребёнка
09.05.1967
Рождение ребёнка
30.07.?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев