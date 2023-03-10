Солодовников (Неизвестно) Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
14.07.1891
Сын: Солодовников Николай Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Солодовников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
?.10.1903
Сын: Солодовников Александр Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.1904
Сын: Солодовников Павел Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно