Солодовников Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения24.10.1904
Дата смерти08.01.1905
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1904
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
30.10.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
08.01.1905
Причина смерти: от кори | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев