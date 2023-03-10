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Солодовников Павел Александрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

24.10.1904

Дата смерти

08.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1904

Отец: Солодовников Александр Григорьевич

Мать: Солодовников (Неизвестно) Евдокия Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
30.10.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
08.01.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: от кори | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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