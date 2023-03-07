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Солодовников Афонасий Сергеевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Солодовников Сергей

Мать: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Солодовников Василий Афонасьевич

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Солодовников Елисей Афонасьевич

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Агафья Афонасьевна

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марья Афонасьевна

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Солодовников Родион Афонасьевич

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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