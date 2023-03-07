Солодовников Афонасий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Солодовников Сергей
Мать: Солодовников Наталья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Солодовников Василий Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Рождение ребёнка
1806
Сын: Солодовников Елисей Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Агафья Афонасьевна
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марья Афонасьевна
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Солодовников Родион Афонасьевич
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно