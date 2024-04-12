Чалиш (Тышлек?) Федор Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти10.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849
Бракосочетание
08.11.1870
Николаевская церковь,м/к-1870г.,лист-222,зап.-14,ГАДОЮФ - 426-1-1
Рождение ребёнка
12.05.1872
Дочь: Джавлах Елена Федоровна
Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна
Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1874
Дочь: Черкас София Федоровна
Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
01.02.1883
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
27.10.1886
Жена: Сарбаш Ксения Лазаревна
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-23,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.08.1887
Сын: Тышлек Пантелеймон Федорович
Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-69,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
08.12.1888
Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна
Рождение ребёнка
01.01.1891
Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-90,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
21.03.1892
Сын: Тышлек Чалиш Лазарь Федорович
Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна
Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-150,зап.-25,,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
15.07.1894
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна
Николаевская церковь,м/к-1900г.,дист-172,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-8
Смерть
10.08.1901
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-56,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
Неизвестно