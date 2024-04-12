Чалиш (Тышлек?) Федор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалиш (Тышлек?) Федор Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

10.08.1901

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

С 1823 по 1828 г.р.

Жена

Около 1849 г.р.
Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Чалиш Константин Федорович

Мать: Тышлек Ефимия Федоровна

Бракосочетание
08.11.1870

Жена: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1870г.,лист-222,зап.-14,ГАДОЮФ - 426-1-1
Рождение ребёнка
12.05.1872

Дочь: Джавлах Елена Федоровна

Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1874

Дочь: Черкас София Федоровна

Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
27.10.1886

Жена: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-23,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Тышлек Пантелеймон Федорович

Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-69,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
08.12.1888

Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Мать ребёнка: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Тышлек Василий Федорович

Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-90,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
21.03.1892

Сын: Тышлек Чалиш Лазарь Федорович

Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-150,зап.-25,,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
15.07.1894

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1900г.,дист-172,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-8
Смерть
10.08.1901
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-56,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
Неизвестно
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