Черкас (Тышлек ЧАЛИШ) София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас (Тышлек ЧАЛИШ) София Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

09.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1874

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2
Крещение
16.06.1874
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Савва Константинович Тохтамыш и дочь его Елена
Бракосочетание
11.09.1900

Муж: Черкас Михаил Афанасьевич

Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-205,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Черкас Михаил Афанасьевич

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-67,зап.-12
Смерть
Неизвестно
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