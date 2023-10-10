Джавлах (Тышлек ЧАЛИШ) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джавлах (Тышлек ЧАЛИШ) Елена Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.05.1872

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1872

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
19.05.1872
Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Илья Константинович Тохтамыш и Елена Константиновна Тохтамыш
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Джавлах Алексей Кириллович

Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-171,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Феня (Феодосия?) Алексеевна

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Джавлах (чавлах) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Джавлах (чавлах) Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Джавлах (чавлах) Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Фонотова Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Николаевская церковь,м/к-1912г, лист-36,зап.-83,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джавлах Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович

Смерть
1935
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