Джавлах (Тышлек ЧАЛИШ) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1872
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1872
Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
19.05.1872
Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Илья Константинович Тохтамыш и Елена Константиновна Тохтамыш
Бракосочетание
09.11.1892
Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-171,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Феня (Феодосия?) Алексеевна
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Джавлах (чавлах) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Джавлах (чавлах) Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Джавлах (чавлах) Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Фонотова Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Николаевская церковь,м/к-1912г, лист-36,зап.-83,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джавлах Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Джавлах Алексей Кириллович
Смерть
1935