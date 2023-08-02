Башева (Джавлах) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башева (Джавлах) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джавлах Алексей Кириллович

Мать: Джавлах (Тышлек ЧАЛИШ) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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