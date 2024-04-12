Фонотова (Джавлах (Чавлах)) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова (Джавлах (Чавлах)) Василиса Алексеевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

05.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Около 1935 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1912

Отец: Джавлах Алексей Кириллович

Мать: Джавлах Елена Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1912г, лист-36,зап.-83,ГАДО,Ф - 426-1-12
Крещение
06.11.1912
Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефана Барьяхтара сын Захарий и дочь его София
Бракосочетание
До 1934

Муж: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Фонотов / Фуното / Владимир Саввич

Отец ребёнка: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

Смерть
Неизвестно
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