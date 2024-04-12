Фонотова (Джавлах (Чавлах)) Василиса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г, лист-36,зап.-83,ГАДО,Ф - 426-1-12
Крещение
06.11.1912
Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефана Барьяхтара сын Захарий и дочь его София
Бракосочетание
До 1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Фонотов / Фуното / Владимир Саввич
Отец ребёнка: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович
Смерть
Неизвестно