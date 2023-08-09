Фонотов / Фуното / Савва Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФонотов / Фуното / Савва Михайлович

Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

avatar

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.09.1910

Дата смерти

15.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910

Отец: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Мать: Фонотова Христина Митрофановна

Николаевская церковь,м/к-1910г,, лист-33,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
17.09.1910
Godparents:Новокаракубские поселяне: Гавриил Дмитриевич Черказ и Анастасия Гавриловна Фунотова
Бракосочетание
До 1934

Жена: Фонотова Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Фонотов / Фуното / Владимир Саввич

Мать ребёнка: Фонотова Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
03.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Василиса Алексеевна

Смерть
15.01.1943
Степной Курган, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Степной, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область