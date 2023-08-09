Фонотов / Фуното / Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.09.1910
Дата смерти15.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910
Николаевская церковь,м/к-1910г,, лист-33,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
17.09.1910
Godparents:Новокаракубские поселяне: Гавриил Дмитриевич Черказ и Анастасия Гавриловна Фунотова
Бракосочетание
До 1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Фонотов / Фуното / Владимир Саввич
Мать ребёнка: Фонотова Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Василиса Алексеевна
Смерть
15.01.1943
Степной Курган, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Степной, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область