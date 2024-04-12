Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1875
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1875
Николаевская церковь,м/к-1875г, лист-120,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-2
Крещение
29.11.1875
Godparents:Новокаракубские поселяне :Трандафил Афанасьевич Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамышева
Бракосочетание
06.07.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-114,зап.6,ГАДО,Ф - 426-2-7
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Михайлович
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Рождение ребёнка
24.05.1899
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Рождение ребёнка
27.06.1901
Сын: Фуното/фонотова/баркэт Федор Михайлович
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Рождение ребёнка
23.03.1904
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Фуното/фонотов/ Харлампий Михайлович
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Рождение ребёнка
19.05.1908
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Рождение ребёнка
16.09.1910
Сын: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Николаевская церковь,м/к-1910г,, лист-33,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: Тышлек Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Николаевская церковь,м/к-1913г, лист-70,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
02.08.1916
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно