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Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.11.1875

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1875

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Елизавета Игнатьевна

Николаевская церковь,м/к-1875г, лист-120,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-2
Крещение
29.11.1875
Godparents:Новокаракубские поселяне :Трандафил Афанасьевич Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамышева
Бракосочетание
06.07.1896

Жена: Фонотова Христина Митрофановна

Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-114,зап.6,ГАДО,Ф - 426-2-7
Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
24.05.1899

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
27.06.1901

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Федор Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
23.03.1904

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Фуното/фонотов/ Харлампий Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
19.05.1908

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
16.09.1910

Сын: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Николаевская церковь,м/к-1910г,, лист-33,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: Тышлек Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Николаевская церковь,м/к-1913г, лист-70,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
02.08.1916

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фонотова Христина Митрофановна

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
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