Тышлек (Фонотова БАРКЭТ) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Фонотова БАРКЭТ) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.01.1913

Дата смерти

22.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1913

Отец: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Мать: Фонотова Христина Митрофановна

Николаевская церковь,м/к-1913г, лист-70,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-12
Крещение
18.01.1913
Godparents:Новокаракубские поселяне: Гавриил Дмитриевич Черказ и Анастасия Фунотова
Рождение ребёнка
1932

Сын: Тышлек Александр Иванович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Бракосочетание
До 1932

Муж: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Тышлек Чалиш Николай Иванович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Смерть
22.03.1949
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