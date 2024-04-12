Тышлек (Фонотова БАРКЭТ) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.01.1913
Дата смерти22.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г, лист-70,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-12
Крещение
18.01.1913
Godparents:Новокаракубские поселяне: Гавриил Дмитриевич Черказ и Анастасия Фунотова
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тышлек Александр Иванович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Бракосочетание
До 1932
Рождение ребёнка
1936
Сын: Тышлек Чалиш Николай Иванович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Смерть
22.03.1949