Фонотова (Джавлах / Чавлах /) Христина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения11.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1877
Николаевская церковь,м/к-1877г, лист-42,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Крещение
12.01.1877
Godparents:Местный псаломщик-Георгий Филиппов и Мало-Янисольская поселянка Пелагея Ильинична Стреглова
Бракосочетание
06.07.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-114,зап.6,ГАДО,Ф - 426-2-7
Рождение ребёнка
27.12.1896
Рождение ребёнка
24.05.1899
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
27.06.1901
Сын: Фуното/фонотова/баркэт Федор Михайлович
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
23.03.1904
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Фуното/фонотов/ Харлампий Михайлович
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
19.05.1908
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
16.09.1910
Сын: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Николаевская церковь,м/к-1910г,, лист-33,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: Тышлек Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Николаевская церковь,м/к-1913г, лист-70,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
02.08.1916
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич
Смерть
Неизвестно