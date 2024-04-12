Фонотова (Джавлах / Чавлах /) Христина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова (Джавлах / Чавлах /) Христина Митрофановна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1877

Отец: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Мать: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1877г, лист-42,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Крещение
12.01.1877
Godparents:Местный псаломщик-Георгий Филиппов и Мало-Янисольская поселянка Пелагея Ильинична Стреглова
Бракосочетание
06.07.1896

Муж: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-114,зап.6,ГАДО,Ф - 426-2-7
Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Михайлович

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Рождение ребёнка
24.05.1899

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Рождение ребёнка
27.06.1901

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Федор Михайлович

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Рождение ребёнка
23.03.1904

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Фуното/фонотов/ Харлампий Михайлович

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Рождение ребёнка
19.05.1908

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Рождение ребёнка
16.09.1910

Сын: Фонотов / Фуното / Савва Михайлович

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Николаевская церковь,м/к-1910г,, лист-33,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: Тышлек Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Николаевская церковь,м/к-1913г, лист-70,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
02.08.1916

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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