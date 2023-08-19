Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Чавлах Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Джавлах / Чавлах / Власий Митрофанович
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Рождение ребёнка
21.07.1874
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Рождение ребёнка
11.01.1877
Дочь: Фонотова Христина Митрофановна
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Николаевская церковь,м/к-1877г, лист-42,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Смерть
Неизвестно