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Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чавлах Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Джавлах / Чавлах / Власий Митрофанович

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Рождение ребёнка
21.07.1874

Сын: Чавлах Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Рождение ребёнка
11.01.1877

Дочь: Фонотова Христина Митрофановна

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Николаевская церковь,м/к-1877г, лист-42,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Смерть
Неизвестно
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