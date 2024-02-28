(Фуното/Фонотова/) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/) Анна Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916

Отец: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Мать: Фонотова Христина Митрофановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Балабан (балабанов) Валентин Анатольевич

Отец ребёнка: Балабан (балабанов) Анатолий Евфремович

Рождение ребёнка
07.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабан (балабанов) Анатолий Евфремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабан (балабанов) Анатолий Евфремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабан (балабанов) Анатолий Евфремович

Смерть
Неизвестно
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