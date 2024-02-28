(Фуното/Фонотова/) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
07.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балабан (балабанов) Анатолий Евфремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балабан (балабанов) Анатолий Евфремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно